Entiseen pääministeri Juha Sipilään kohdistunut väkivallanteko on herättänyt keskustelua yhteiskunnan koventuneesta ilmapiiristä. Kempeleläinen kansanedustaja Juha Sipilä on vähitellen jättäytymässä politiikasta, sillä hän on aiemmin kertonut, ettei asetu enää ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Sipilä on äskettäin lopettanut myös some-tilinsä pikaviestipalvelu Twitteristä.

Kuva: Mauri Ratilainen