Maltti ja empatia ovat nyt tarpeen – eivät primitiivireaktiot

Viimeiset pari viikkoa ovat vieneet Oulun koronatilannetta olennaisesti huonompaan suuntaan. Tartuntoja on kirjattu lähes jokaiselle päivälle toistakymmentä, ja lisäksi kaupungissa on paljastunut useita joukkoaltistumisia. Iso joukko oululaisia on parasta aikaa karanteenissa.

Tilanne on kaikille uusi, vaikka vastaavia ryppäitä ja leviämisaaltoja on nähty muualla maassa. Oulussa on keväästä asti varauduttu siihen, että koronatilanne voi heiketä. Silti nyt ollaan ensimmäistä kertaa silmäyksin asian kanssa. Valmistautumisen taso joutuu todelliseen tulikokeeseen.