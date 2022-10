Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut. Kuva: Tomi Vuokola

Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 46 000 opiskelijalle.

Kela kertoo tiedotteessaan, että korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 30. syyskuuta mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua niin ikään 30. syyskuuta olleeseen eräpäivään mennessä.

Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty 5 euron kiinteä viivästymismaksu. Eräpäivän jälkeen maksun on maksanut noin 4 500 opiskelijaa, ja heille Kela on lähettänyt maksumuistutuksen pelkästä viivästymismaksusta.

Maksumuistutusten määrä on pysynyt viime aikoina varsin samoissa lukemissa, kertoo Kelan juristi Mari Jaakkola.

Vuosi sitten maksamatonta terveydenhoitomaksua karhuttiin 44 000 opiskelijalta, mutta maksuvelvollisiakin oli tuolloin vähemmän. Tämän vuoden tammikuussa muistutuksia lähetettiin saman verran kuin nyt.

Jaakkolan mukaan maksumuistutuksen vaikuttavuus on varsin hyvä. Jos muistutus ei tehoa, Kelalla on lakisääteinen oikeus pidättää terveydenhoitomaksu opintotuesta, mikäli opiskelijalle sitä maksetaan.

Ulosottoon asti päätyy noin 2–3 prosenttia maksuvelvollisten kokonaismäärästä.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä.

Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.

Noin 230 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.