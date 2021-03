Makia Clothing on päättänyt irtisanoa yhteistyön tavaratalo Kärkkäinen Oy:n kanssa. Makian mukaan syynä ovat tavaratalon omistajan Juha Kärkkäisen arvot ja toiminta sosiaalisen median kanavissa.

Makia kertoo, että se on joutunut selittelemään yhteistyötään Kärkkäisen kanssa jo jonkin aikaa. Keskustelu on käynyt ajoittain kuumana, ja Makia on joutunut kritiikin kohteeksi.

– Uskomme, että kaikille ihmisille pitää antaa mahdollisuus parantaa toimintaansa ja käytöstään. Emme vain halunneet kääntää selkäämme ja juosta karkuun, Makian luova johtaja Totti Nyberg sanoo tiedotteessa.

Nybergin mukaan yhteistyön lopettamispäätöstä vaikeutti se, että Kärkkäisen Makialle tuoma liikevaihto on ollut merkittävää.

– Annoimme Kärkkäisen omistajalle mahdollisuuden korjata toimintaansa, mutta sitä ei tapahtunut. Lisäksi hän ei ole missään yhteydessä pyytänyt anteeksi, katunut lausuntojaan tai oikonut vastuuttomia mielipiteitään. Suomessa kaikilla on sananvapaus, mutta me vedämme omalta osaltamme rajan nyt tähän, Nyberg kertoo.

Makian brand director ja perustaja Joni Malmi korostaa, että suvaitsevaisuus on Makialle tärkeä arvo.

– Siitä asti, kun perustimme Makian, meille on ollut täysin selvää, että haluamme kohdella asiakkaitamme samalla tavalla kuin kohtelemme ystäviämme tai uusia tuttaviamme. Tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja osana yhtä suurta perhettä, Malmi sanoo.

Makian tuotteita on myyty Kärkkäisellä vuodesta 2013 lähtien.

– Jo tehdyt avoimet tilaukset sekä ennakkoon myydyt tuotteet toimitetaan sovitusti. Mutta uusia tilauksia emme ota heiltä enää vastaan, Nyberg kertoo.

Päivitetty klo 12.19: Lisätty Juha Kärkkäisen nimi.