Korouoman reittimuutosten taustalla ovat majavien aiheuttamat tulvat ja luonnonsuojelualueen herkän luonnon kuormituksen vähentäminen. Majavan aiheuttamien tulvien vuoksi reitti ei ole ollut ylläpitokelpoinen vuosiin. Kuvan majava ei liity tapaukseen. Kuva: Janne Kummala

Upeasta rotkolaaksosta tunnetuksi tulleessa Posion Korouomassa jo vuosia pesinyt kanadanmajava on ottanut niin sanotusti voiton ihmisestä. Alueella retkeilyreittejä ylläpitävä Metsähallituksen Luontopalvelut on nimittäin joutunut tekemään Korouoman retkeilyrakenteisiin perinpohjaisia muutoksia. Alueelta on tämän kesän alussa purettu Pirunkirkon kohdalta Korojoen ylittävä silta sekä kanjonin pohjalla kulkeva reitti on puolestaan poistettu osittain käytöstä.

Taustalla ovat majavien aiheuttamat tulvat ja luonnonsuojelualueen herkän luonnon kuormituksen vähentäminen. Reittimuutoksilla suojellaan alueen luontoa. Majavan aiheuttamien tulvien vuoksi reitti ei ole ollut ylläpitokelpoinen vuosiin.