Urtekram-maissinjyviä vedetään pois myynnistä. Kuva: Midsona Finland

Yksi erä Urtekram-merkkisiä maissinjyviä on vedetty pois myynnistä, koska niistä on löydetty hometoksiinia.

Takaisinvedettävä tuote on Urtekram Maissinjyvä luomu 400 g ja sen parasta ennen päiväys on 25.07.2024.

Ruokaviraston tiedotteen mukaan erästä on löydetty lainsäädännössä määritellyn enimmäismäärän ylittävä pitoisuus aflatoksiinia, joka on hometoksiini. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista.

Tuotehyvityksen saamiseksi tulee olla yhteydessä Midsona Finlandiin sähköpostitse kuluttajapalvelu@midsona.fi. Sähköpostissa tulee olla yhteystiedot sekä kuva tuotteesta ja parasta ennen päiväyksestä.