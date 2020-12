Onni Wiljami Kinnunen valittiin vuoden yksinyrittäjäksi. Arkistokuva. Kuva: Mauri Ratilainen / com.pic

Mainoskuvaaja, valokuvaaja Onni Wiljami Kinnunen on valittu Pohjois-Pohjanmaan vuoden yksinyrittäjäksi.

Kinnunen hakeutui 2000-luvun alkupuolella töihin media- ja valokuvausalan koulutuksen jälkeen oululaiseen muotokuvaamo Studio P.S.V:hen.

– Lähes vuosikymmenen siellä työskenneltyäni minulla alkoi herätä mielenkiinto keskittyä pelkästään yritys-, mainos- ja brändikuvaamisen sektorille. Olin siihen mennessä saanut oppia alalle työn ja tekemisen merkeissä, sekä jatkokouluttautunut Tampereella valokuvauksen parissa. Kuitenkin asian kypsyttelyyn meni vuosia, ja viimein alkuvuodesta 2014 perustin oman yrityksen toiminimellä, Kinnunen kertoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien tiedotteessa.

Kinnunen sanoo, että oli selvästi riskialtista lähteä yrittäjäksi alalle.

– Periaatteessa minulla oli kontakti vain yhteen mainostoimistoon Oulun ulkopuolella. Sen varaan oli laskettava ja luotettava, että homma lähtee kantamaan. Saman vuoden keväällä tulin ikään kuin tilauksesta palkituksi kultaisella mitalilla mainoskuvasarjassa maailmanlaajuisessa valokuvauskilpailussa WPC:ssä (World Photographic Cup), jossa oli edustus useista maista. Sain sillä kaipaamaani medianäkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja printtimediassakin.

Kinnusen kuvatuotantoja näkyy säännöllisesti kansallisissa markkinointikampanjoissa sekä printtimediassa että televisiomainoksissa.

– Nykyisin yritykseni on osakeyhtiömuotoinen. Liikevaihto on yrittäjäurallani kasvanut joka vuosi, lukuun ottamatta kuluvaa vuotta, joka on ollut koko alalle hyvin haastava. Edellinen vuosi oli töitä täynnä.

Kinnusen yritykselle on vuosien varrella myönnetty useita kansallisia ja kansainvälisiä palkintoja.

