Kevään eduskuntavaalit lähestyvät vääjäämättä, kun varsinaiseen vaalipäivään on tästä hetkestä lähtien vain kaksi viikkoa ja kaksi päivää. Sitä ennen eletään kiivainta aikaa, jolloin mainonta ja ehdokkaiden kampanjointi on vilkkaimmillaan. Ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona kestäen tiistaihin 28. maaliskuuta.

Yksi varma, näkyvä vaalien merkki on vaalimainostelineet, joita alettiin asentaa eri puolille kaupunkia tiistaista lähtien. Ne pystytetään yleensä viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Ville Salakari West Linesta laittoi torstaina Rotuaarille kahta viimeistä vaalimökkiä lauantain vaalikylän aloitusta varten. Joulun alla samat mökit toimivat Tiernatorin kojuina. Kuva: Pekka Peura

Jokaiselle puolueelle on varattu yksi mainospaikka, eli niissä on kussakin 16 paikkaa. Kaikki eivät mainoksillaan telineitä täytä, joten sinne jäänee tyhjiä ruutuja. Kaikkiaan mainostelineitä Ouluun tulee 25 kappaletta.

Rotuaarin vaalikylä aloittaa lauantaina ja on toiminnassa vaalisunnuntaita edeltävään lauantaihin saakka. Kaupunginlakimies Jukka Lampén kertoo, että vaalikylässä on kymmenen mökkiä, jotka ovat tuttuja joulun alla pidettävästä Tiernatorista.

Vaaleissa mukana oleville kaikille 16 puolueelle ei riitä omaa mökkiä, vaan mökit täytyy jakaa sulassa sovussa.

Kaupunki on asettanut velvoitteet, että vaalikylässä täytyy olla toimintaa joka arkipäivä vähintään neljän tunnin ajan, maanantaista tiistaihin kello 12–16 ja lauantaisin 10–14.

– Todennäköisesti suurimmilla puolueilla on siellä toimintaa pidempään, Lampén sanoo.

Aukioloaikaa ei ole rajoitettu, eli kylässä saa olla toimintaa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa.

Korona rajoitti aiempia vaaleja

Edelliset eduskuntavaalit pidettiin vuonna 2019 normaaliin tapaan. Seuraavana vuonna iski korona. Esimerkiksi vuoden 2021 kuntavaalit ja seuraavan vuoden aluevaalit käytiin aika lailla koronarajoitusten varjostamina.

Näissä eduskuntavaaleissa ei valtiolta ole tullut mitään rajoitustoimia koronan takia, eli ne päästään toteuttamaan normaalilla tavalla.

Lampén sanoo, että ennakkoäänestäjien kannattaisi välttää ruuhkaisimpia aikoja ja koettaa tulla äänestämään kun on hiljaisempaa. Siitäkin huolimatta, että korona ei enää häiritse vaaleja.

– Viimeksikin kun viimeinen ennakkoäänestyspäivä koitti, kello 20 oli vilkkaimmissa paikoissa pitkät jonot. Niin taitaa käydä vaalista toiseen, Lampén huokaa.

Tällä viikolla ovat ilmestyneet Oulun katukuvaan vaalimainoskehykset, joista äänestäjät voivat kartoittaa puolueiden ehdokkaita. Kuva: Pekka Peura

Yksittäisiä mainoskylttejä on ilmaantunut teiden varsille viime aikoina, ja ne lisääntynevät vielä. Kaupungin katualueille ei mainoskylttejä saa pystyttää. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksella on omat, kaupunkia löysemmät vaatimuksensa tienvarsimainonnasta. Sen takia mainoksia on teiden varsilla.

Siellä täällä näkyy myös isoja ehdokkaiden vaalimainoksia yleensä vähän kauempana teistä esimerkiksi rakennusten seinissä. Niitä laitetaan kiinteistönomistajien ja tai maanomistajien luvilla ja sopimuksilla.

– Niitä eivät sinänsä säätele mitkään määräykset, Lampén toteaa.

Äänestyspaikan lähellä kampanjointia

Kysymyksiä ja kritiikkiäkin vaalimainonnasta on heränyt useiden viime vaalien aikana, missä menee soveliaisuuden raja ennakkoäänestyspaikan lähellä mainostettaessa ja kampanjoidessa.

Koska esimerkiksi kauppakeskus Valkeakin on ennakkoäänestyspaikka, on pohdittu, voiko siellä kampanjoida ennakkoäänestyksen aikana. Toinen keskustelua herättänyt asia on kirkkaiden valovalovaalimainoksien näkyminen esimerkiksi markettien lähellä.

– Laki lähtee siitä, että äänestyspaikan näkö- tai kuuloyhteydessä ei vaalikampanjaa saa käydä. Näihin aina ole aina yksiselitteistä vastausta. Nykyvuosina lakien tulkinnat ovat käytännön pakosta pikkuisen lieventyneet.

Kalevan vaalitentti on ensi viikon tiistaina kello 18. Se näytetään suorana lähetyksenä Kalevan verkkosivuilla.

Siihen osallistuu yksi edustaja kustakin puolueesta, jolla on kansanedustaja vaalipiirissä. Osallistujia ovat Hanna Sarkkinen (vas.), Jenna Simula (ps.), Jenni Pitko (vihr.), Lauri Nikula (kesk.), Janne Heikkinen (kok.) ja Mikko Salmi (sd.).

Juontajina toimivat Kalevan tuottaja Heikki Uusitalo ja toimittaja Heidi Peltonen.

Vaalit reilun kahden viikon päästä Vuoden 2023 eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 2. huhtikuuta kello 9–20. Ennakkoäänestys keskiviikosta tiistaihin 22.–28. maaliskuuta. Oulun ennakkoäänestyspaikat: Kaakkurin K-Citymarket, Limingantullin Prisma, Linnanmaan Prisma, Raksilan Sale, Ruskon K-Citymarket, S-Market Haukipudas, Kiimingin liikekeskus, Oulunsalon kirjasto Kapteenissa, Kauppakeskus Valkea, Ideapark, Tuiran S-Market, Toppilan K-Supermarket, Myllyojan kirjasto, Ylikiimingin asukastupa, Yli-Iin Sale, Oulun yliopisto Linnanmaa, Oulun ammattikorkeakoulu Kontinkangas, Maikkulan Sale, Caritaskylä Taka-Lyötty, Kellon nuorisoseuran talo, Jäälin monitoimitalon kirjasto, Honkapirtti Pateniemi. Laitosäänestys Oulussa 23.–24. maaliskuuta. Kotiäänestys sellaisille, jotka eivät pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan. Oulun vaalipiirissä voi äänestää seuraavien puolueiden ehdokkaista: keskusta, sosiaalidemokraatit, Suomen Kansa Ensin, Vapauden liitto, Kristallipuolue, Liike Nyt, vihreät, Valta kuuluu kansalle, kristillisdemokraatit, Korjausliike, Suomen Kommunistinen Puolue, vasemmistoliitto, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, Liberaalipuolue, Vapaus valita, perussuomalaiset ja kokoomus. Mainospaikat Oulussa: keskusta (4), Höyhtyä, Oulunsuu, Kaukovainio, Kaakkuri, Maikkula Tuira, Puolivälinkangas, Koskela, Pateniemi, Kaijonharju (2), Myllyoja, Korvensuora, Ylikiiminki, Hiukkavaara, Haukipudas, Kello, Kiiminki, Jääli, Oulunsalo ja Yli-Ii. Eduskuntavaalien tulosten vahvistaminen keskiviikkona 5. huhtikuuta.