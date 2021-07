Tämän vuoden tammi-toukokuun aikana Suomeen syntyi 20 264 vauvaa. Luku on tärkeä, eikä vain heille, joiden elämää uusi tulokas koskettaa. Luku kertoo viime vuonna alkaneesta merkittävästä muutoksesta. Syntyvyys kääntyi pitkään jatkuneen alamäen jälkeen varovaiseen nousuun, ja suuntaus näyttää jatkuvan ja voimistuvan. Tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana syntyi 1 191 vauvaa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Koko viime vuonna Suomeen syntyi 46 452 lasta, mikä on taas 839 vauvaa enemmän kuin vuonna 2019. Tänä vuonna viiden ensimmäisen kuukauden lukujen perusteella voi hyvin arvioida, että vuoden lopussa syntyvyyden kasvu on tänä vuonna selvästi viimevuotista suurempaa Suomi on tässä menossa vastavirtaan, sillä koronapandemian on ennustettu yleisesti vähentävän syntyvyyttä.