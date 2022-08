Viljakasvien satonäkymät ovat pääosin hyvät suuressa osassa Suomea. Valtakunnallisen maatalousalan neuvonta- ja kehittämisjärjestön Pro Agrian mukaan varsinkin Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Satakunnassa ollaan keräämässä mukava sato viljakasveista.

Paljon on vielä säistä kiinni. Osassa maata on satanut paljon, toisaalla kuivuus on kutistanut satomääriä. Mutta luonnon tuottama uutinen on erittäin tervetullut. Runsas kotimainen sato tulee kuin tilauksesta vaikealla hetkellä.