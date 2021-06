Viime viikot on puitu pääministeri Sanna Marinin aamiaiskohua Iltalehden toimittaja Jarno Liskin paljastettua, että pääministeri on nauttinut työsuhde-edusta, jolle ei löydy säädöspohjaa. Kohu otti lisäkierroksia vaaleista, mutta oma vaikutuksensa jupakan paisumiseen on myös sillä, että ateriaedun yksityiskohdista putkahteli pitkin matkaa uusia tietoja. Se antoi vaikutelman salailusta ja oli kuin bensaa liekkeihin.

On selvää, että kriisiviestintä ei Marinin aamiaiskohun yhteydessä onnistunut. Vaalien jälkeen voidaan ehkä arvioida epäonnistumisen poliittista hintaa Sdp:lle. Kohu on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, että politiikka ja viestintä ovat erottamattomasti kytköksissä toisiinsa. Poliittisilta kolhuilta välttyminen edellyttää yleensä onnistunutta viestintää.