Oulussa sijaitsevassa Maikkulan koulussa on todettu koronavirusaltistumisia. Altistuneita oppilaita on 17 ja opettajia kuusi. Heidät on asetettu karenteeniin.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo Kalevalle, että tartuntatapauksia on hänen tietojensa mukaan ollut yksi. Tämän perusteella terveysviranomaiset ovat selvittäneet altistuneet.