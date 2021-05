Maikkulan baanan rakentaminen eteni huhtikuussa 2021 Kastellin kohdilla. Kuva Kainuuntien ja Joutsentin risteyksen läheisyydestä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle, että Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut toteuttaa Maikkulan baanan vuonna 2021.

Lisäksi päätettiin muuttaa yhdyskuntalautakunnan tämän vuoden erillisinvestointeihin varattuja määrärahoja niin, että Oulun pyöräilyn baanaverkon rakentaminen -erillishankkeen menoja lisätään 453 880 euroa ja rahoitusosuuksia 1 576 940 euroa.

– On kysymys siitä, että investointisummaa on tarkennettu. Baanaa on lähdetty ilmeisesti rakentamaan sillä oletuksella, että rahoitus tulee. Nyt tämä päätös mahdollistaa, että se tulee loppuun asti tehtyä, kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi kommentoi kaupunginhallituksen tuoretta päätöstä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on saanut tammikuussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta myönteisen valtionavustuspäätöksen Maikkulan baanan toteuttamiseksi. Avustuksen määrä on 50 prosenttia noin 3,154 miljoonan euron investointihankkeen kustannuksista.

17.5. kello 21.32: Muokattu otsikkoa ja lisätty Mikko Salmen kommentti.