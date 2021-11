Oulu

Maikkulan baanan toinen osuus Oulunsuuntien ja Poikkimaantien välillä on valmistunut. Reitti reitti avataan liikenteelle perjantaina 5. marraskuuta kello 15.

Kesän aikana rakennettu Maikkulan baana yltää Raksilasta Kastellin kautta Poikkimaantielle saakka ja se noudattelee vanhaa Plaanaojanpolun pyörätietä. Maikkulan baana on noin 3,5 kilometriä pitkä reitti.

Vanhaa pyöräväylää on levennetty 6,6 metriä leveäksi. Samalla vanhaa pyöräväylää on parannettu, useita vanhoja alikulkuja on avarrettu näkemien parantamiseksi ja yksi uusi alikulku on rakennettu Oulunsuuntien ali. Myös valaistus on uusittu ja reitin varrelle on asennettu istuskelupenkkejä levähtämistä varten.

Sivusuunnat on asetettu väistämisvelvolliseksi baanan rakentamisen myötä.

Ennen baanan rakentamista kyseisellä pyörätieosuudella on ollut vuosittain yli 800 000 kävelijää ja pyöräilijää.