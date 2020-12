Koronavirustapausten määrä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on laskenut, mutta tartuntoja havaitaan silti päivittäin eri puolilta maakuntaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Tänään keskiviikkona Oulussa on todettu kello 16 mennessä yhteensä 15 uutta koronatartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessaan.

Tartuntalähteinä korostuvat kotimaan matkailu ja perheen sisäiset tartunnat. Kolmannes tartuntalähteistä jäi tuntemattomaksi.

Karanteeniin Oulussa on keskiviikkona asetettu 36 henkilöä. Uusia joukkoaltistustapauksia ei ole tullut tietoon.

Mahdollisia joukkoaltistustapauksia Oulussa sen sijaan on käynyt ilmi useampia. Seuraavissa ravintoloissa on asioinut myöhemmin koronapositiiviseksi todettuja henkilöitä: Wood Bar 26.12. ja 27.12. (pitempiä aikoja), Basso Club 26.12. kello 18–23, Heidi’s Bier Bar 27.12. kello 22–23 sekä Toppila Klubi 26.12. kello 15–17.

Ravintoloissa näinä aikoina asioineet voivat olla altistuneita koronavirukselle. Oireiden ja voinnin tarkkailu on tärkeää. Testeihin on syytä hakeutua herkästi lievilläkin oireilla, kaupunki muistuttaa.

Oulun tartuntamäärät ovat kasvaneet viime viikkoon verrattuna. Tällä viikolla tartuntoja on todettu 27. Perheen sisäiset tartunnat korostuvat tartuntalähteissä. Selvittämättömien tartuntojen osuus on hieman noussut, kertoo Oulun kaupunki.

Myös karanteeniin asetettujen määrä on noussut viime viikosta. Karanteeniin tällä viikolla on asetettu 98 henkilöä. Tiedotteessa todetaan, että joulun ajan kokoontumisten vaikutus alkaa näkyä karanteeniin asetettujen määrässä.

Kaupunki toivoo turvallista juhlintaa

Oulu on edelleen leviämisvaiheessa. Oulun kaupunki muistuttaa, että voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia on erittäin tärkeä noudattaa myös uudenvuoden juhlinnassa.

– Alkuviikon perusteella vaikuttaa siltä, että tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun parin viime viikon ajan tapahtuneen laskun jälkeen. Tilannetta on nyt syytä tarkkailla tarkasti. Epidemian uusi nousu on mahdollinen, tiedotteessa todetaan.

Uusia tartuntoja myös muualla maakunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on todettu 438 uutta varmistettua koronavirustartuntaa keskiviikkona. Kaikkiaan epidemian aikana on nyt havaittu 35 858 tautitapausta.

Tartuntojen määrä maassa on ollut viimeisen kahden viikon aikana selvästi pienempi (3 950) kuin edeltäneellä kahden viikon jaksolla (5 919).

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on todettu THL:n tilastojen mukaan Oulussa (7), Sievissä (3) ja Pyhännällä (1).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on epidemian aikana todettu 1 487. Selvästi suurin osa tapauksista on ollut Oulussa, kaikkiaan 1 109 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on laskenut selvästi viimeisen kahden viikon aikana verrattuna edelliseen kahteen viikkoon. Luku on nyt 28,48, kun edeltävällä jaksolla se oli 87,63. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohti. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulun kaupunginsairaalassa on kummassakin hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Keskiviikkona THL kirjasi myös kuusi uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa. Tähän mennessä tautiin on menehtynyt Suomessa 556 ihmistä.

Uutista päivitetty kello 13.55 tiedoilla tautiin kuolleista.

Uutista päivitetty kello 18:12 Oulun kaupungin tiedoilla.

Uutista korjattu klo 18:21: Basso Clubin aukioloaika korjattu.