Mehdipourin perhe asuu vastaanottokeskuksessa suomalaisessa pikkukaupungissa. Perheenjäsenet elävät elämäänsä kuin mikä tahansa perhe nauttien Suomen kesästä, luottavaisina tulevaisuuteen katsoen. Rooleissa Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Aran-Sina Keshvari ja Kimiya Escandari. Kuva: Sami Kuokkanen

Ensilumi

Yle Teema & Fem klo 21.10





Millaista yläkoulussa on? Miten tytöille puhutaan? 13-vuotiaalla Raminilla on suomalaisen varhaisteinin huolet. Sitten on vielä yksi: putoaako elämän pohja, jos perhe saa kielteisen turvapaikkapäätöksen? Hamy Ramezanin esikoiselokuvassa kasvutarina yhdistyy odottamattoman lämpimästi vastaanottokeskuksen arkeen. Ohjaaja laittoi Iranista sotaa paenneen perheen (Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani, Aran-Sina Keshvari ja Kimiya Escandari) vaiheisiin omia kokemuksiaan, mutta hioi kipeämpiä särmiä pois. Vähän liikaakin, mutta nyt ollaan tulevaisuudenuskon ja perhetunteen asialla. Painajaismaisista pakolaisdraamoistahan ei ole ollut pulaa. Ensilumen jälkeen esitetään ohjaajan kaksi lyhytelokuvaa. Ensiesitys. (Suomi 2020)

Inside Llewyn Davis

Hero klo 19.00





Vuonna 1961 Bob Dylan on tekemässä läpimurtoaan, mutta Llewyn Davis kiertää pahaisesta kuppilasta ja takaiskusta toiseen. Joel ja Ethan Coenin elokuvassa onni vaihtelee, mutta musiikki lohduttaa – ja kissa. Alakuloisen Oscar Isaacin ja Justin Timberlaken yhteinen studiohetki on tragikomedian kaunis suvanto. (USA 2013)