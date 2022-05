Noin 57 miljardia euroa. Se on summa, jonka Euroopan unioni on maksanut Venäjälle maan toimittamista öljystä, kaasusta ja hiilestä sata päivää kestäneen Ukrainan sodan aikana. Kun EU on oikealla kädellä asettanut Venäjälle pakotteita, vasen käsi on maksanut energiasta jättimäisiä summia Venäjän sotakassaan ja mahdollistanut barbaarisen hyökkäyssodan jatkamisen.

Maanantaina Brysseliin kokoontuneet EU-johtajat laativat unionin kuudennen pakotepaketin. Aiemmat eivät ole olleet tyystin tehottomia, mutta Vladimir Putinin sotakoneistoa ne eivät ole pysäyttäneet.