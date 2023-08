Magneettimäki ja Kaunispään rinnekin nousivat kevyesti, kun päällä ei ollut raskasta lastia. Kuva: Asko Nieminen

Ränni on kapea, hiekkapintainen ja mutkikas. Pituutta sillä on viitisen kilometriä. Yläpäästään tie on kulunut syville vesiurille.

Taivaalta viskoo vettä, ja tietä ylös ponnistelevien autojen lasinpyyhkijät viuhtovat edestakaisin minkä ehtivät. Vähän väliä on kierrettävä ura tai monttu tai väisteltävä maasta kohonneita irtokiviä.