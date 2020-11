Raskaat panssarihaupitsit eli K9 "moukarit" siirtymässä tuliasemiin MVH20-harjoituksessa. Vieressä ammuntojen seuraajien autoletka. Kuva: Puolustusvoimat / Santeri Iltanen.

Maavoimien vaikuttamisharjoitus MVH 20 Rovajärvellä päättyy perjantaina. Harjoitusjoukot palaavat kotivaruskuntiinsa pääosin valtateitä ja päätiestöä pitkin pohjoisesta etelään torstaina ja perjantaina.

Valtateillä 4 ja 5 liikkuu yhteensä noin 110 ajoneuvoa. Sotilasajoneuvoja liikkuu myös vt 6:lla ja tiellä 78. Liikennettä on myös tiellä 82 Kemijärvi–Rovaniemi välillä. Kalusto siirtyy pääosin junalla.

Harjoitukseen osallistui yhteensä noin 3 600 henkilöä: varusmiehiä, reserviläisiä ja puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Ajoneuvoja oli noin 800 eri joukko-osastoista ympäri Suomen.

Kaksi porokolaria ja pienempiä onnettomuuksia

Harjoitusjoukkojen liikenne on näkynyt harjoituksen aikana etenkin tiellä 82 eli Kemijärven ja Rovaniemen välillä. Suurilta onnettomuuksilta on säästytty, mutta pieniä tapauksia on joukoille sattunut.

Harjoitusalueen sisällä sattui yksi lievä peräänajo kahdella maastohenkilöautolla. Lisäksi tiellä 82 sattui kaksi porokolaria. Porokolareissa vältyttiin henkilö- ja materiaalivahingoilta, mutta porot menehtyivät.

– Lisäksi on ollut ojaan lipsumisia, muun muassa kaksi masia (maastokuorma-autoa) ajoi ojaan, mutta saimme ne omin neuvoin takaisin tielle. Muuten on ollut rauhallista, kertoo harjoituksen liikenneturvallisuusupseeri, kapteeni Timo Pylsy tiedotteessa.

Harjoituksen aikana Rovajärvellä keli muuttui vesisateisesta jäiseksi. Liikenne on sujunut rauhallisesti ja olosuhteisiin nähden normaalisti.

Paluumarssille jo torstaina

Ajoneuvojen tarkastus ja paluumarssit alkavat torstaina päätösammuntojen jälkeen.

– Joukot tarkastavat ajoneuvot, jotta ne ovat harjoituksen jälkeen kunnossa paluumarssille. Lisäksi kuljettajien minimilepoaika ennen paluumarssia on kuusi tuntia, mutta mieluummin enemmän ja reilu lepo, Pylsy sanoo.

Maasotaoulun johtaja, harjoituksen johtaja, eversti Kari Pietiläinen muistuttaa edelleen joukkoja ja kaikkia muitakin varovaisuudesta tiestöllä, jotta harjoitukseen osallistuneet pääsisivät kotiin turvallisesti. Pietiläinen on tyytyväinen liikenneturvallisuuteen harjoituksessa.