Maatalouden ahdinko on kaikkien tiedossa, mutta kuinka moni ymmärtää, että kyseessä on myös maatalousyrittäjän henkinen kriisi. Työn kannattamattomuus väsyttää ja uuvuttaa. Uupuminen voi aiheuttaa kyynisyyttä ja välinpitämättömyyttä. Inhimillisyys katoaa. Näistä on viime vuosina useita esimerkkejä. Koti jää siivoamatta. Eläimet hoitamatta. Laskut maksamatta, vaikka tilillä olisi rahaa. Yrittäjä kokee arvottomuutta.

Negatiivinen medianäkyvyys ja palaute nakertaa yrittäjän motivaatiota ja henkinen paine kasvaa. Seurauksena voi olla talouden sakkaaminen ja yritystoiminnan lakkaaminen.