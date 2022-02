Rehukustannukset ovat nousseet koviksi kotieläintiloilla. Kuva: Pekka Peura

Suuri huoli on siitä, että maidon ja naudanlihan tuotanto supistuvat voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Jo tälle keväälle on tulossa häiriöitä naudanlihan tuotannossa. Tällaisia hätähuutoja on saanut MTK-Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen kentältä.

Maatalousyrittämisen kannattavuus on tiukassa saumassa. Viime vuoden lopussa lannoitteet maksoivat yli tuplasti, energia kolmanneksen ja rehut reilun viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten. Tuottajahinnat ovat sen sijaan polkeneet paikallaan.