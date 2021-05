Helsinki

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Arkistokuva. Kuva: Jouni Porsanger

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan aktiivinen EU-vaikuttaminen olisi tarpeen, jotta valkoposkihanki voitaisiin siirtää riistalajiksi. Hän muistuttaa blogikirjoituksessaan lajin viime keväänä aiheuttamista mittavista vahingoista ja ehdottaa asiassa yhteistyötä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle (vihr.).

Leppä huomauttaa, että ajatusta käsiteltiin niin kutsutussa hanhinyrkissä. Työryhmän mukaan valkoposkihanhen siirtämisestä riistalajiksi olisi kuitenkin merkittävää hyötyä vain, jos lajin suojelua kevennettäisiin siirtämällä se lintudirektiivin liitteeseen II. Tällöin lajin kannanhoito metsästyksellä olisi sallittua.

Silti tänäkin keväänä on Lepän mukaan jälleen nostettu esille ajatus siitä, että maa- ja metsätalousministeriön tulisi siirtää valkoposkihanhi riistalajiksi.

– Haluan tehdä asian selväksi. Olen valmis esittämään valkoposkihanhea riistalajiksi, kun sen metsästys on sallittua lintudirektiivin liitteen muutoksen jälkeen. Niin kauan kuin laji on tiukasti suojeltu EU:n lintudirektiivin nojalla, on selkeästi parempi, että lajista vastaa ympäristöministeriö, Leppä kirjoittaa maa- ja metsätalousministeriön verkkosivulla.

Mahdollistaa kannan säätelyn

Leppä toteaa, että valkoposkihanhi on runsaslukuisin hanhilaji Euroopassa. Hänen mielestään se tulee saada riistalajiksi, jotta kannan kokoa voidaan säädellä metsästyksellä ja siten vaikuttaa lajin aiheuttamiin vahinkoihin.

– Siksi minusta on erittäin tärkeätä, että Suomesta aktiivisesti vaikutetaan komission suuntaan. Ehdotankin, että lähetämme yhdessä kollegani Mikkosen kanssa avoimen kirjeen komissiolle, jossa edellytämme sitä pikaisesti aloittamaan tämän erittäin runsaslukuisen ja merkittäviä vahinkoja aiheuttavan lajin liitteen muutoksen.

Leppä jatkaa, että maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön olisi nyt aika vaikuttaa yhdessä komissioon, eikä heitellä palloja toisten syliin.

Birdlife, Pohjois-Karjalan ely-keskus ja Ilmatieteen laitos arvioivat raportissaan alkuviikolla, että valkoposkihanhien päämuutto tapahtuu tänä viikonloppuna tai ensi viikon alussa.