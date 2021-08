Viime viikkoina on jälleen alkanut kilpalaulanta maatalouden syyllistämisessä ilmastokeskustelussa. Silmiinpistävän outoa on, että juuri he syyllistävät maataloustuottajia ja metsäomistajia, jotka asiasta ymmärtävät käytännön tasolla hyvin vähän tai eivät lainkaan.

Tuottajat ovat taloudellisesti ahtaalla ja työtä riittää ylikuormitukseen saakka. Siksi joidenkin poliitikkojen harjoittama syyllistäminen ja jopa nöyryyttäminen suomalaista tuottajaa kohtaan tuntuu pahalta.