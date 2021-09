Suomi elää metsästä. EU:n metsäpolitiikka on ulottanut lonkeronsa suomalaisten metsien käyttöön eikä sitä katsota Suomessa hyvällä. Kuva: Mikko Halvari

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Juha Marttila on ajanut aamulla Simosta kotitilaltaan Ouluun toimihenkilöpäiville. Aamu on ollut erityisen kaunis ja uusi tie Simosta Ouluun on vetänyt mallikkaasti.

Siinäpä MTK:n puheenjohtajan positiiviset asiat sitten oikeastaan ovatkin.