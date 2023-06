Pelastuslaitos sai keskiviikkona puolenpäivän aikaan maastopalohälytyksen Kuusamon Roniin. Paikka sijaitsee hieman ennen Lämsänkylää tien eteläpuolella.

– Hakkuuaukealla kaivinkone on tehnyt töitä, ja ilmeisesti kaivinkoneen telasta on lähtenyt kipinä ja levinnyt maahan. Kaivinkoneen kuljettaja on itse tehnyt hätäilmoituksen, kertoo päivystävä palomestari Ville Määttä iltapäivällä ennen neljää.