Intian koronavirustilanne

Intian uusien koronavirustartuntojen määrä on ollut hallituksen virallisten tilastojen mukaan laskussa syyskuusta lähtien. Tilastot ovat rohkaisevia, koska maassa on tähän aikaan vuodesta paljon juhlia, minkä takia ihmisiä on ollut paljon liikkeellä.

Keskiviikkona Intiassa todettiin noin 32 000 uutta koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamia kuolemia kirjattiin 402.

Tiistaina tartuntoja raportoitiin 26 500, mikä oli pienin lukema heinäkuun alun jälkeen. Syyskuussa tartuntoja oli enimmillään lähes 100 000 päivässä.

Intiassa on todettu yhteensä lähes 10 miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä maailman toiseksi eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut maassa yli 140 000 ihmistä.

Intiassa on kuusi rokoteaihiota tutkimusten loppuvaiheessa. Maan viranomaiset saattavat antaa hätäkäyttöluvan koronarokotteelle lähiviikkojen aikana.