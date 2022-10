Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteitä on noin 12 900 kilometriä. Ne hoidetaan yhdessätoista maanteiden hoitourakassa. Kuva: Vesa Joensuu

Maanteiden talvihoitokausi on käynnistymässä, kertovat ely-keskukset tiedotteessaan. Urakoitsijoiden talvikalustot lähtevät liikkeelle, kun maanteillä on liukkautta tai lunta on satanut tietty määrä.

Maantien talvihoitoluokka määrittää sen, missä kunnossa teiden on talvella oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet aloitetaan. Pääsääntönä on, että mitä vilkkaampi tie, sitä nopeammin se aurataan ja suolataan tai hiekoitetaan.

Ely-keskusten mukaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella hoitoluokitukset säilyvät pääosin ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteitä on noin 12 900 kilometriä, ja ne hoidetaan yhdessätoista maanteiden hoitourakassa.

Yksityistie- ja katuliittymien aurauksissa tapahtuu tulevana talvena muutoksia. Jatkossa yksityistie- tai katuliittymän hoito kuuluu liittymän omistajalle maantien reunaan saakka valtakunnallisen käytännön mukaisesti.

Maantien ja pyörätien aurauksessa syntyvän aurausvallin poistamisesta liittymistä huolehtii ely-keskus ainoastaan silloin, kun väylä päättyy yksityistiehen tai kyse on kokoojaliittymästä, jolla ajoneuvoliikenne on sallittu.

Nämä muutokset astuvat voimaan maanteiden hoitourakoiden kilpailutuksen tahtiin. Tästä talvesta lähtien muutos koskee Oulun, Pyhäjärven ja Siikalatvan hoitourakoiden alueita.

Fintrafficin liikennetilannepalvelusta tai alueurakat-palveluista voi tarkistaa esimerkiksi sen, onko oma reitti jo aurattu tai onko liukkaudentorjunta suoritettu.

Tienkäyttäjät voivat myös seurata maanteiden hoitourakoitsijoita sosiaalisessa mediassa. Oman alueesi Eri alueiden hoitourakoitsijoiden somekanavat löytyvät Väyläviraston sivuilta.

Palautetta maanteiden hoidosta voi puolestaan antaa Palauteväylä-palvelussa, josta viesti välitetään hoitourakoitsijalle.