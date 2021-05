Kalevan arkistokuva huhtikuulta 1930 esittelee Oulun keskustaa.

Maanmittauslaitos julkaisee 1. kesäkuuta 2021 historiallisten ilmakuvien arkiston kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden käyttöön.

Yleisön saataville tulee kymmeniä tuhansia kuvia, joista vanhimmat ovat 1930-luvulta. Kuvia voi selata ja vertailla Paikkatietoikkunaan rakennetun työkalun avulla.

Vanhoja ilmakuvia hyödynnetään esimerkiksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa, kulttuuriperintökohteiden inventoinnissa sekä toimitus- ja tutkimustyössä.

Myös esimerkiksi sukututkijat sekä kartoista ja vaikkapa kylien historiasta kiinnostuneet voivat yhtä lailla hyödyntää avointa palvelua.

Paikkatietoikkunassa käyttäjä voi katsoa yksittäistä historiallista ilmakuvaa tai vertailla uusinta kuvaa historiallisiin ilmakuviin ja tarkastella, miten maisema on muuttunut.

Ilmakuvilta voidaan nähdä paljon sellaista, mitä kartoille ei ole tiettyinä ajanjaksoina piirretty näkyväksi.

Kaikkiaan Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkistoissa on 1,5 miljoonaa kuvaa, joista noin puolet on digitoitu. Maanmittauslaitoksen ilmakuva-arkiston avaamisen tavoitteena on lisätä suomalaisen historiallisen kulttuuriperintöaineiston saavutettavuutta ja avoimuutta.