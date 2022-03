Kevät tekee tuloaan. Lämpötilat voivat loppuviikosta olla plussan puolella 5–6 astetta. Arkistokuva. Kuva: Sari Jaatinen

Alkava viikko on sään puolesta kevättalvinen. Maanantaina lämpötila on Pohjois-Pohjanmaalla muutaman asteen pakkasella. Illaksi on luvassa lumisadetta.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että lumisadealue liikkuu kohti eteläkaakkoa ja kulkee lähes koko maan ylitse.