Pukukopissa jokaiselle tavaralle on myös oma paikkansa. Kuva: Niina Hentilä

Kärppien pukukopin istumajärjestys mietitään tarkoin ennen jokaisen kauden alkua.

Maalivahtivalmentaja ja joukkueenjohtaja Ari Hilli kertoo, että U-kirjaimen muotoisen pukukopin istumajärjestystä lähdetään rakentamaan niin, että kapteeni asetetaan aina kirjaimen pohjalle, keskelle. Tänä vuonna tuolla paikalla istuu Kärppiin ulkomailta palannut Atte Ohtamaa.

– Hän näkee sieltä koko joukkueen oikealta ja vasemmalta.

Seuraavaksi selvintä on maalivahtien paikat. Heillä on varusteiden vuoksi muita suuremmat paikat lähellä oviaukkoja.

Maalivahtien viereen on sen sijaan pyritty sijoittamaan mahdollisimman rauhalliset pelaajat.

– Maalivahdit valmistautuvat peliin keskittyen. Heidän viereen ei voi laittaa vilkkaimpia kavereita, jotka touhuavat, höpisevät ja huutelevat.

Tänä vuonna maalivahtien vieressä istuvat Veli-Matti Tiuraniemi ja Julius Her­monen.

Veljekset eri puolilla

Kokeneita pelaajia pyritään aina sijoittamaan pukukopin molemmille sivuille ja keskelle.

– He puhuvat kuitenkin eniten, ja heidän viesti on tärkeää. Samalla kun nuoret oppivat vanhoilta, kokeneemmille pelaajille on mukavaa kuunnella vähän nuorten miesten juttuja, Hilli kertoo.

Ulkomaanvahvistukset viettävät yleensä paljon aikaa keskenään jäähallin ulkopuolella. Tämän vuoksi heitä ei sijoiteta koskaan kopissa ihan vieretysten.

– Että ei tulisi kuppikuntia, Hilli selventää.

– Joskus on ylipäätään mietitty sitä, että liian hyviä kavereita ei laitettaisi vierekkäin. Muutoin he eivät muiden kanssa juttelisikaan. Esimerkiksi veljekset on laitettu eri puolille koppia, Hilli sanoo ja viittaa puheillaan Aatu ja Aku Rätyyn.

Viime vuonna heikosta kielitaidostaan tunnettu Jesse Puljujärvi istutettiin kanadalaisten Cody Kunykin ja Shaun Heshkan väliin kielikylpyyn.

Ihan vastaavanlaista kuviota ei ole tänä vuonna, mutta ruotsalaisen Ludwig Byströmin vieressä kielitaitoaan kartuttavat 20-vuotiaat Aku Räty ja Tuukka Tieksola. Se lienee tarpeen, sillä Aku Rädyllä on taskussaan NHL-varaus, ja Tieksola teki toukokuussa kolmivuotisen NHL-tulokassopimuksen Carolina Hurricanesin kanssa.

”Etsi uusi paikka”

Vieraspelimatkoilla pelaajat hakevat kopista itse oman paikkansa.

Hilli kertoo, että perinteisesti vanhemmat pelaajat ottavat ensin omat tutut paikkansa vanhoista halleista, ja nuoremmat katsovat, mihin mahtuu istumaan.

Hilli itse oppi kyseisen tavan kantapään kautta.

– Kun itse aikoinaan pelasin KalPassa nuorena maalivahtina ensimmäistä liigakautta, olin omasta mielestäni fiksu ja menin viimeisenä hakemaan paikkaa.

Puolustaja Esa Välioja oli tuolloin loukkaantuneena, eikä ollut mukana. Kun joukkue meni toisen kerran samaan paikkaan pelaamaan, ja Hilli otti edelliseltä reissultaan tutun paikan, Välioja ojensi nuorta maalivahtia.

– Hän sanoi, että ”minä oon tässä muuten kymmenen vuotta istunut, etsi uusi paikka”, Hilli naurahtaa.

– Kokeneempia pelaajia kunnioitetaan, mutta kun mennään kentälle, taistellaan joukkueen puolesta.