Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Urheiluseura 2023 palkitaan maakunnallisessa Urheilugaalassa 26. tammikuuta.

Kalevan lukijat pääsevät äänestämään palkittavan urheiluseuran kolmesta vaihtoehdosta. Äänestysaika on 27.12.2023–5.1.2024. Äänestyksen löydät tämän jutun lopusta. Äänestykseen osallistuvien kesken arvotaan kaksi avecillista illalliskorttia tammikuun Urheilugaalaan.

Ehdokkaat

Haukiputaan Pallo (HauPa)

Seura on kasvanut yli 800 lisenssipelaajan seuraksi ja onkin yksi suurimmista alueen jalkapalloseuroista. Seura sai tänä vuonna Palloliiton vuoden Grassroots-seurapalkinnon. HauPassa on laaja ja monipuolinen tarjonta perhefutiksesta kävelyjalkapalloon. Joukkueita ja ryhmiä on aloitteleville lapsille, tavoitteellista toimintaa haluaville, harrastejoukkueille sekä erityislapsille. Toiminnan keskiössä on oma harjoitushalli.

Pallo-Karhut, Kuusamo (PaKa)

Lentopallon, jääkiekon, salibandyn ja jalkapallon (FC PaKa) yleisseura, jossa harrastajia on yli 700. Valtakukunnallisesti näkyvin osa seuran toimintaa on naisten mestaruussarjan lentopallojoukkue. Jääkiekko on kunnostautunut seura- ja toimintakulttuurissa. Salibandy on vakiinnuttanut paikkansa alueellisesti aktiivisena toimija. Jalkapallo palkittiin vuonna 2022 Palloliiton Respect-palkinnolla. Seura on merkittävä toimija talousalueellaan ja näkyy monen kuusamolaisen arjessa.

Northern Lights Cheerleading, Oulu

Oululainen cheerleadingin ja cheertanssin erikoisseura, joka saavutti tuhannen harrastajan rajapyykin vuonna 2023. Seura on jäsenmäärällä mitaten Suomen suurin oman lajinsa erikoisseura. Cheertanssin aikuisten edustusjoukkue saavutti EM-hopeaa viime heinäkuussa Italiassa pidetyissä kisoissa ja myös juniorisarjoissa seuralle on tullut paljon kansainvälistä menestystä vuosien varrella. Seura täytti tänä vuonna 30 vuotta ja ylläpitää omaa lajinsa harjoitushallia Oulussa. Oulun seudun urheilutoimittajat palkitsivat seuran Vuoden Urheiluteko 2022 -palkinnolla.