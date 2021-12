Ryhmä muistuttaa, että vaikka suositukset ja rajoitukset auttavat turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä väliaikaisesti, ainoa kestävä tie ulos epidemiasta on riittävän korkea rokotekattavuus. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan epidemian tilannekuva on säilynyt entisellään viime päivät: tartuntoja todetaan paljon, ilmaantuvuus on monin paikoin maan korkeinta ja sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita on yhä paljon.

Näin totesi tiistaina kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä eli koronanyrkki, joka näkee valopilkkuna tartuntojen kasvuvauhdin hidastuneen jonkin verran.

– Tilanne on vakava, mutta jokainen meistä voi vaikuttaa epidemian hillitsemiseen ottamalla rokotteen ja noudattamalla voimassa olevia suosituksia esimerkiksi etätyöstä ja maskien käytöstä. Sairaana ei tule lähteä ihmisten ilmoille, vaan on tärkeää sairastaa kotona, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaalla on otettu tällä ja edeltävällä viikolla käyttöön useita rajoitustoimia ja suosituksia, joiden vaikutusten odotetaan alkavan näkyä tilanteessa vähitellen. Rajoitusten vaihtoehtona toimijat voivat edellyttää asiakkailta koronapassia.

Ryhmä muistuttaa, että vaikka suositukset ja rajoitukset auttavat turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä väliaikaisesti, ainoa kestävä tie ulos epidemiasta on riittävän korkea rokotekattavuus.

Tässä suhteessa ryhmä pitää myönteisenä, että viimeisten kolmen viikon aikana ykkösrokotteen ottaminen on alkanut kiinnostaa maakunnan rokottamatonta väestöä aiempaa enemmän.

Marraskuun loppupuolella ja joulukuun alussa ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu noin 2 000 rokotteen viikkotahtiin. Vielä lokakuussa ja marraskuun alkupuolella tahti oli noin 1 000 rokotetta viikossa, Nevala sanoo.

Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista asukkaista toisen rokoteannoksen on saanut nyt 80,3 prosenttia. Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on vastaavasti 86,2 prosenttia yli 12-vuotiaista.