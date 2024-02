Omakotitalon autotalli on nopeasti täynnä. Lattialla on kaksi moottorikelkkaa, jotka on ladottu täyteen sponsoritarroja. Pöydällä on useampi pora terineen ja muita työkaluja, yhdessä nurkassa kuntosalivälineitä.

Kaapin päällä katonrajassa seisoo sekalaisessa rivissä kymmenittäin erilaisia pokaaleja ja plakaatteja. Montaa niistä koristaa numero yksi.

Ykkönen. Sitä rovaniemeläinen Aki Pihlaja on moottorikelkan puikoissa, kun kelkka valjastetaan kilpa-ajoon.