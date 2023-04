Pääministeri Sanna Marin (sd.) median ympäröimänä sunnuntaina vaali-iltana. Kuva: KIMMO BRANDT

Suomen sunnuntaiset eduskuntavaalit saivat poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota. Vaaleja seuraamaan oli akkreditoitunut toimittajia usealta eri mantereelta.

Vaaleista raportoivat muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, Associated Press ja Reuters, talousmedia Bloomberg, yhdysvaltalaislehti New York Times ja Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Huomion keskipisteessä oli jo ennestään suurta kansainvälistä julkisuutta nauttinut pääministeri Sanna Marin (sd.), ja maailmalle lähetetyissä uutisissa Suomen eduskuntavaalit kehystettiinkin ensisijaisesti henkilövaaleina, joissa äänestäjät antoivat luottamuksensa joko Marinille tai tätä haastaneelle kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

New York Timesissa Suomen vaalitulos näyttäytyy Marinin ja SDP:n tappiona ja Orpon voittona, vaikka SDP onnistuikin kasvattamaan paikkojaan eduskunnassa ja Marin oli vaalien suurimpia ääniharavia.

– Mutta yksikään puolue ei ole lähellä enemmistöä 200-paikkaisesta parlamentista, ja herra Orpolla on edessään monimutkainen tehtävä hallituskoalition muodostamisessa, lehden toimittajat kirjoittavat.

Orpon vakuuttama tuen jatkuminen Ukrainalle sai maininnan

Uutiskanava CNN nostaa jutussaan esiin, kuinka Marin tuli tunnetuksi maailman tilapäisesti nuorimpana valtiojohtajana aloittaessaan virassa vuonna 2019, ja maininnan saavat myös pääministerin arvostelua Suomessa herättäneet bilekohut.

Myös brittimediat BBC ja Guardian esittävät vaalituloksen otsikkoa myöten Sanna Marinin henkilökohtaisena tappiona. Ulkomaiset tiedotusvälineet mainitsivat myös sen, että kokoomuksen Orpo vakuutti Suomen jatkavan Ukrainan tukemista myös hänen hallituskaudellaan.

– Ukrainalle sanon aivan ensin, että jatkamme rinnallanne seisomista. Emme voi hyväksyä tätä hirveää sotaa. Teemme kaiken tarvittavan Ukrainan ja Ukrainan kansan auttamiseksi, koska he taistelevat puolestamme. Tämä on selvä juttu, Orpo sanoi uutistoimisto Associated Pressille.

Orpon Ukrainaa koskevat kommentit eivät saaneet mainintaa Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin jutussa, joka kertoi neutraaliin sävyyn kokoomuksen muodostavan Suomen seuraavan hallituksen, jonka Tass arvelee syntyvän yhdessä perussuomalaisten kanssa.