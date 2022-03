Maailma sekoaa, oletko valmis?

Kun ympärillä tapahtuu odottamattomia asioita, arjessa selviytyminen on kiinni aiemmin tehdyistä valinnoista. Tälle on olemassa aivan oma terminsä. Kyse on huoltovarmuudesta. Sitä on kahta erilaista laatua. On isompi kuva, josta vastaavat valtio ja eri alojen viranomaiset. Pienemmässä mittakaavassa tullaan siihen, että jokainen huolehtii itsestään ja perheestään.

Uhkia on nykyään valtavan monia. Jos logistiikka, eli tavaroiden ja ihmisten liikkuvuus pettää paikallisesti, alueellisesti tai maailmanlaajuisesti, ollaan hyvin pian ongelmissa. Muualla syttyvät kriisit tai toimitusongelmat näkyvät jo parissa vuorokaudessa meillä. Yritykset jäävät vaille tilaamiaan osia ja materiaaleja. Mummot ihmettelevät apteekissa, miksei lääkkeitä saanutkaan.

Suomalaisille huoltovarmuus on hyvin tuttu termi. Tiedämme, mitä se tarkoittaa. Luotamme siihen, että asiat on hoidettu tilanteen vaatimalla tavalla. Ymmärrämme omaa historiaamme ja luemme uutisia. Kukaan ei ota asioita itsestään selvinä.

Ruokaa tarvitsemme joka ikinen päivä. Kauanko sinä selviäisit hengissä, jos kauppojen hyllyt tyhjentyisivät? Onko pakastimessa tavaraa tai keittiön kaapissa varmuuden varaa? Nuudeleita, säilykepurkkeja, riisikakkuja, kuivahiivaa, jauhoarsenaali, kuka nyt mistäkin tykkää. Moni käy mielellään mustikassa ja sienestää. Hyviä hillavuosiakin on ollut. Pitkä sähkökatko pilaannuttaa aarteet tehokkaasti.

Miten liikkuisit, jos autoa ei pystyisikään tankkaamaan? Tiedätkö, missä määrin julkisia liikenneyhteyksiä on tarjolla ja mihin suuntaan ne kulkevat?

Entä jos sähköt katkeaisivat useammaksi päiväksi talvipakkasilla? Millä konstilla laittaisit ruokaa? Pysyisitkö lämpimänä? Miten saisit puhelimesi ladattua? Poikkeustilanne vie voimaa ja kiristää hermoja. Seinille kiipeily alkaa hyvin pian, jos kaiken sekamelskan keskellä yhteydet muihin ihmisiin katkeavat, eikä pysty seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu.

Odottamattomaan on viisasta varautua. Sen voi aloittaa jemmaamalla kotiin järkevän määrän säilyvää ruokaa. Lisäksi kannattaa tehdä lista oman arjen tärkeistä asioista ja suunnitella ennalta, millä keinoin poikkeustilanteessa selviää.