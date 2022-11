Petri Sirviö ja Mieskuoro Huutajat Kuva: Vesa Ranta

Hullu idea, joka on kantanut jo 35 vuotta. Oululaisen mieskuoro Huutajien tarina lähti pienistä pop up -esiintymisistä ja on kantanut lopulta ympäri maailman. Huutavat oululaiset ovat kivunneet mitä uskomattomimmille estradeille, oopperajuhlilta rockfestareille ja maailman taidemuseoista Suomen metsiin.

Huutomaestro Petri Sirviö vieraili Radio Kalevassa kertoilemassa tarinoita huutajien maailmanmatkoilta ja avaamassa koko huutamisen ajatonta kauneutta. Toimittaja on Sini Salmirinne.