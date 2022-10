Venäjän hyökkäyssodan alettua Suomeen tuli tuhansia ukrainalaisia pakolaisia. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Ukrainalaiset ja venäläiset turvapaikanhakijat eivät jatkossa asu samoissa asuintiloissa vastaanottokeskuksissa, kerrotaan Maahanmuuttoviraston tiedotteessa.

Vastaanottokeskuksissa on asunut tähän asti sekä venäläisiä että ukrainalaisia, ja arki on ollut rauhallista. Nyt ukrainalaiset ovat alkaneet kertoa, että venäläisten turvapaikanhakijoiden majoittaminen samoihin tiloihin pelottaa.

Tilanne alkoi muuttua Venäjän liikekannallepanon jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi osittaisesta liikekannalle panosta vajaat kaksi viikkoa sitten.

– Meille tärkeintä on, että asiakkaamme kokevat olonsa Suomessa turvalliseksi, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Uusien venäläisten turvapaikanhakijoiden uutta käytäntöä noudatetaan heti. Maassa pidempään asuneet asiakkaat siirretään erilleen lokakuun aikana. Kyse on mittavista järjestelyistä, koska vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä ennätysmäärä asiakkaita.

Siirroissa huomioidaan myös asiakkaiden erilaiset tilanteet.

– Meillä on vastaanottokeskuksissa asiakkaana esimerkiksi perheitä, joissa on molempia kansalaisuuksia. Kansainvälistä suojelua hakevia ei tietenkään eroteta perheestään, kertoo Haahtela.

Pitkään maassa olleet vastaanottokeskusten asiakkaat voivat olla jo osin kotoutuneita. Maahanmuuttovirasto huomioi siirtoja suunnitellessa myös esimerkiksi lasten koulunkäynnin.

Ukrainalaisista moni yksityismajoituksessa

Perinteiset vastaanottokeskukset ovat olleet Suomessa laitosmuotoisia. Uudet vastaanottokeskukset ovat suurelta osin asuntopohjaisia, jolloi asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan, eivätkä jaa samoja asuintiloja.

– Asunnoista koostuvissa vastaanottokeskuksissa on mahdollista erottaa eri asiakasryhmät toisistaan uudella tavalla, kertoo Haahtela.

Ukrainalaisista lähes puolet asuu yksityismajoituksessa, eli he ovat järjestäneet asumisensa itse esimerkiksi läheisten tai vapaaehtoisten luona. Jokainen on kuitenkin kirjoilla jossain vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoittujien palvelupisteessä, josta he saavat vastaanottopalveluja, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja.

Venäläisten tekemien turvapaikkahakemusten määrässä on viime aikoina ollut kasvua. Liikekannallepanon jälkeen 263 venäläistä on jättänyt turvapaikkahakemuksen. Koko vuonna hakemuksia on jätetty 679.

Ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna reilut 40 500 tilapäisen suojelun hakemusta.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät järjestöt, kunnat ja yritykset.

Oulun vastaanottokeskus Heikinharjussa on Pohjois-Suomen ainoa transit-keskus eli ensivaiheen vastaanottokeskus, joka pystyy ottamaan uusia pohjoiseen tulevia asiakkaita vastaan ympäri vuorokauden.