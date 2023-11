Lubov Pivovarova (vas.), hänen lankomiehensä Yuriy ja ystävänsä Helena olivat päivällä tyrmistyneitä siitä, miten nopeasti lähdön on tapahduttava Oulun Heikinharjusta. Kuva: Pekka Kallasaari

Maahanmuuttovirasto Migri on ankaran kritiikin jälkeen perunut Oulun Heikinharjun vastaanottokeskuksessa asuneiden ukrainalaisten pakkosiirtämisen Kemijärvelle ja Raaheen.

Asiasta kertoo Migrin ylijohtaja Ilkka Haahtela. Hän pahoittelee nyt kumottua päätöstä ukrainalaisille.

– Migri ei siirrä Oulun vastaanottokeskuksen asukkaita Oulun ulkopuolelle. Jo siirretyille asukkaille tarjotaan mahdollisuus siirtyä Ouluun. Jatkossa moni pystyy jatkamaan asumistaan Oulussa kuntalaisena. Jatkamme samaan aikaa varautumista ja turvallisuuden edistämistä.

– Olemme pahoillamme ukrainalaisille aiheutetusta tilanteesta ja korjaamme asian välittömästi.

Haahtelan mukaan valtion vastaanottokeskuksia käytetään laajasti Suomen tilanteen hallintaan, mutta samaan aikaan pystytään lisäämään muuta majoituskapasiteettia Oulussa.

Kaleva kertoi perjantaina ensimmäisenä Migrin pikapäätöksestä siirtää ukrainalaiset muualle maahan itärajan tilanteeseen varautumisen takia.

Järjestelykeskusten perustamisesta päätettiin

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) otti kantaa Oulun ukrainalaisten tilanteeseen. Hän kommentoi asiaa Helsingissä vierailulla olleen Latvian pääministerin Evika Silinan kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Asiasta uutisoineen MTV:n mukaan Orpo on keskustellut asiasta tänään sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kanssa. Sekä pääministerin että sisäministerin mielipide on, että turvapaikanhakijoille on tehtävä järjestelykeskus.

Hallitus päätti ylimääräisessä istunnossaan perjantaina, että itärajan yli tulevat maahantulijat rekisteröidään jatkossa järjestelykeskuksessa. Sisäministeriön muistiosta käy ilmi, että järjestelykeskusten perustamista on esitetty Ouluun ja Joutsenoon. Arvio järjestelykeskusten sijainnista, tarpeesta ja määrästä voi vielä muuttua tilanteen muuttuessa.

Muistiossa todetaan, että yhdessä järjestelykeskuksessa voitaisiin rekisteröidä enintään 400 maahantulijaa vuorokaudessa, jos rekisteröintiä tehdään ympärivuorokautisesti.

Sisäministeriön muistion mukaan järjestely on voimassa kuukauden. Päätöksellä halutaan varmistaa se, ettei Suomessa oleskele vapaasti sellaisia henkilöitä, jotka eivät täytä maahantulon edellytyksiä ja joita ei ole tunnistettu ja rekisteröity.

Päätös on voimassa 23. joulukuuta saakka.

