Mikäli suomalaisilla ei pian ole enää turvallista elää omassa kotimaassaan, menetämme kenties perustavanlaatuisimman ja tärkeimmän ominaisuuden, joka Suomessa on vallinnut jo pitkään. Meillä ei ole toista kotimaata, on vain tämä yksi, josta on pidettävä hyvää huolta.

Emme nimittäin ole koko maailman sosiaalitoimisto, emme koko maailman opinahjo emmekä pelasta maailmaa, vaikka ottaisimme Suomeen paremman elintason pariin kuinka paljon pakolaisia tai muita siirtolaisia tahansa.