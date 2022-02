Slovenialaisella Filip Polákilla on meneillään kolmas suomen kurssinsa Oulun yliopistossa. Hän opiskelee kansainvälisessä luokanopettajakoulutuksessa ja on aloittanut juuri harjoitteluohjelmassa Nokian henkilöstöosastolla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Slovenialainen Filip Polák, 23, kuuluu niihin kansainvälisiin opiskelijoihin, joiden toivottaisiin kotiutuvan Suomeen opintojensa jälkeen helpottamaan työvoimapulaa. Vaikka Suomeen tulee nykyään ulkomailta tuhansia opiskelijoita, liian harva heistä jää tänne töihin.

Polákin kohdalla näyttää lupaavalta, sillä hän on juuri aloittanut puolivuotisen harjoitteluohjelman Nokian henkilöstöosastolla. Polák tietää omasta kokemuksestaan, miten vaikeaa ulkomaalaisen on Suomessa saada ensimmäinen työpaikka. Hän on lähettänyt lukuisia hakemuksia, ennen kuin viimein tärppäsi.