Lukijan kuva Rajakylän Veitikan bussipysäkiltä ukkospilvestä etelän suuntaan. Kuva: Kimmo Hoikkala

Ukonilma saapui lauantaina Ouluun ja viskeli salamoita maahan eri puolella kaupunkia. Lyhyestä kestosta huolimatta ukkonen aiheutti laajoja häiriöitä ympäri Oulua. Muun muassa Stora Enson tehtaan tuotanto keskeytyi kokonaan.

Oulun Energialta kerrotaan, että ukonilma katkaisi sen Laanilan biovoimalaitokselta sähköt, mikä romahdutti voimalaitoksen toiminnan. Kaukolämpöjakelu oli kokonaan poikki. Viat saatiin korjattua kello viiden aikoihin, ja lämmönjakelu palautui takaisin.

– Kaukolämpöverkon korjaus ei ole yhtä yksioikoista kuin sähköverkon, sillä kun niin sanottu kylmätasku muodostuu, kestää jonkin aikaa saada lämpö takaisin verkkoon, verkostopäällikkö Aleksi Kangas kertoi Kalevalle kolmen aikoihin.

Lämmönjakelun katkoksen vuoksi kotien suihkuista tuli hetkellisesti vain kylmää vettä.

Stora Enson tehtaan tuotanto keskeytyi, Oysin tietojärjestelmissä häiriö

Stora Enson Oulun tehtaan tuotanto keskeytyi salamaniskun seurauksena. Salama iski tehtaalle kello kahden jälkeen.

– Salama pysäytti koko tehtaan ja sen mukana haju- ja meluimun keräysjärjestelmät. Keräys saatiin korjattua noin tunnin kuluessa kello kolmeen mennessä, Stora Enson viestintäjohtaja Satu Härkönen kertoo.

Tehtaan tuotantoa ollaan parhaillaan ajamassa takaisin ylös.

– Tuotanto saadaan ajettua ylös todennäköisesti tämän illan aikana, mutta tarkkaa aikaa on vaikea sanoa.

Kalevan tietojen mukaan myös Oysin tietojärjestelmissä on ollut häiriöitä ukkosen seurauksena.

Salamoinnin aiheuttamat sähkökatkokset ovat väläytelleet valoja lukijoiden asunnoissa. Oulun energian vikapäivystyksestä kerrotaan, että keskijännitevika on saatu rajattua. Yksittäisiä kotitalouksia ja alueita oli puoli neljän aikaan iltapäivällä vielä ilman sähköä.

Kalevan lukijan Youtubeen lataamalla videolla näkyy, kun salamat iskevät maahan. Video on kuvattu Oulun Rajakylän ostoskeskuksen länsipäädystä.

Poliisiasemallekin iski salama

Kalevan tietojen mukaan ainakin keskustassa oli ennen kahta iltapäivällä myös liikennevalot sekaisin, todennäköisesti sähkönjakelun ongelmista johtuen. Liikennekeskuksella ei ollut tarkempaa tietoa asiasta vielä kolmen aikaan iltapäivällä.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että Linnanmaan poliisiasemaan iski salama. Tämän seurauksena aseman hälytykset kytkeytyivät päälle ja paikalle piti kutsua korjaaja. Melu oli johtokeskuksen mukaan aikamoinen, mutta vaaraa toiminnalle ei ollut, sillä poliisiasemilla on varavirtalähteitä pitkäkestoistenkin sähkökatkosten varalle.

Pelastuslaitoksella oli pieniä tehtäviä ukkosen seurauksena. Toppilassa salama oli iskenyt puuhun ja Pateniemessä omakotitaloon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan tullut.

Lisäksi pelastuslaitos tarkisti automaattisten palohälyttimien aiheuttamia hälytyksiä, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet tehtäviä.

Häiriöitä myös tv-palveluissa ja laajakaistayhteyksissä

DNA:n mukaan Oulussa on myös häiriöitä kaapeli-tv-palveluissa ja kiinteän verkon laajakaistayhteyksissä. Viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Vian korjaus on käynnissä. DNA:n arvion mukaan häiriön päättymisaika on kello 20.

Päivitetty ajankohtaisilla tiedoilla kauttaaltaan kello 15.07 ja kello 15.32. Kello 15.46 lisätty tieto kaukolämmön jakelun katkoksesta. 16.16 lisätty tieto DNA:n häiriöistä. 16.28 lisätty Youtube-video. 17.19 lisätty tieto, että lämmönjakelu palautui takaisin. 18.00 lisätty tieto Oysin tietojärjestelmien häiriöistä. 18.58 lisätty tieto Stora Enson tehtaan pysähtymisestä. Poistettu maininta lämmönjakelusta kesällä.