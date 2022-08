Oulu

Risto Luttisella on vuosikymmenten kokemus yrittäjyydestä. Yrityskummina hän pääsee jakamaan kokemuksiaan neuvoja kaipaavien yrittäjien kanssa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Risto Luttinen on ehtinyt tehdä yrittäjänä valtavasti. Nyt konkari on valittu Vuoden yrityskummiksi. Luttisesta tuli samalla ensimmäinen pohjoissuomalainen, jolle kunnianosoitus on myönnetty.

Valinta julkaistiin yrityskummien kesäseminaarissa, johon osallistui 130 yrityskummia ympäri Suomea. Kaikkiaan yrityskummeja on Suomessa yli tuhat ja he toimivat 22 alueella.