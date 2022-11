Lakiuudistuksen jälkeenkin maksuhäiriöisten henkilöiden joukko pysyy suurena, uskoo Asiakastieto. Kuva: Katja Lehto

Joulukuun alusta lähtien maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietorekisteriin on merkitty tieto alkuperäisen saatavan maksamisesta.



Samalla maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoihin vaikuttaneet pidennys- ja lyhennyssäännöt poistetaan.

Luottotietolain muutos astuu voimaan joulukuun alussa.

Tuolloin poistuu yhteensä 1,6 miljoonaa yksityishenkilölle rekisteröityä maksuhäiriömerkintää. Syynä on joko saatavan maksaminen tai pidennyssäännön takautuva poistaminen.

Lakiuudistuksen jälkeenkin maksuhäiriöisten henkilöiden joukko pysyy suurena. Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi uskoo lakimuutoksen kuitenkin kannustavan velallisia etsimään keinoja velan hoitamiseen, koska rästit maksamalla maksuhäiriöistä pääsee nopeammin eroon.

Keskimäärin maksuhäiriöisillä henkilöillä merkintöjä on toista kymmentä.

– Joulukuun alussa noin 31 000 henkilöllä on vain yksi maksuhäiriömerkintä, jonka perusteena oleva saatava on enintään tuhat euroa. Joukossa on varmasti henkilöitä, joilla on mahdollisuus saada taloutensa tasapainoon ja merkintä pois. Suurella osalla maksuhäiriö näinkin pienestä saatavasta kertoo kuitenkin siitä, ettei minkäänlaista maksuvaraa ole jäljellä, Kauppi kertoo tiedotteessa.

Velallisen kannattaa sopia maksusuunnitelma

Jos maksuvaraa on, velallisen kannattaa itse aktiivisesti pyrkiä sopimaan maksusuunnitelmasta velkojan kanssa. Näin maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka voidaan hoitaa hallitusti ja pienissä erissä.

Yritysten joukossa on vastaavasti noin 8 000 velallista, joilla ainoan maksuhäiriön summa on korkeintaan tuhat euroa.

Jatkossa erityisesti tilidatan merkitys kasvaa, kun tehdään luottopäätöksiä.



– Pankkitilin tapahtumat kertovat paljon luotonhakijan rahaliikenteestä ja siitä, kuinka kuluttajalla on mahdollisuus käyttää tulojaan kuukauden aikana. Näiden tietojen avulla maksuvara pystytään laskemaan luotettavasti. Tähän kysytään aina asiakkaan suostumus, kertoo johtaja Kim Packalén Asiakastiedosta tiedotteessa.