Luostolla ei ole selkeää keskustaa, joten se näyttää harvoin vilkkaalta. Kuva: Elina Melamies

Mielikuva uneliaasta Luoston tunturikeskuksesta ei pidä paikkaansa ainakaan yöpymistilastojen perusteella.

– Tämä on paras talvikausi ikinä. Tilastot yltävät tällä hetkellä marraskuulta helmikuun loppuun, ja yöpymisissä ollaan jopa pandemiaa edeltävän ajan huipulla. Tässä tilastossa on mukana myös Pyhä, mutta torstaina tapaamani Luoston majoitustoimijat kertovat, että talvi on kaikkien kuukausien osalta ennätyksellinen, Visit Pyhä-Luoston toiminnanjohtaja Anu Summanen kertoo.