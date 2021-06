Luonto-Liitto jättäytyy Maa- ja metsätalousministeriön suden kannanhoidollisen metsästyksen valmisteluryhmästä.

Syyksi liitto ilmoittaa tiedotteessaan, että valmisteluryhmä on päätynyt EU-lainsäädännön vastaisesti kannattamaan kokonaisten susilaumojen ja ja susiparien metsästystä.

Luonto-Liiton mukaan Maa ja metsätalousministeriö keskittyy kuuntelemaan valmisteluryhmässä vain suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipiteitä.

Liitto muistuttaa, että susi on Suomessa tiukasti suojeltu ja erittäin uhanalainen laji. Tiedotteen mukaan Luonto-Liitto on esittänyt valmisteluryhmässä tutkimuksiin nojaavia ja ei-tappavia vaihtoehtoja, joiden avulla ihmisen ja suden rinnakkaiseloa voitaisiin parantaa.

– On hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan kun ministeriö edistää kaikin keinon sudenmetsästyksen aloittamista, on käynnissä EU:n ja ministeriöiden rahoittama SusiLIFE -hanke, jonka tarkoitus on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa, sanoo Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina.

Luonto-Liitosta huomautetaan myös, että Suomessa suden yleisin kuolinsyy on salametsästys, jota pitäisi pystyä kitkemään tehokkaammin.