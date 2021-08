Irja Mäkitalo on hankkinut tietoa yrteistä ja niiden käytöstä jo pitkään. Maitohorsma hellii ruoansulatuselimistöä, hän vinkkaa myös retkeilijöille. Kuva: Iiro Kerkelä

Haava, nirhauma, rakko. Hyönteisen pisto tai liian kuuma nokipannukahvi. Vatsanväänteitä tai päänsärkyä. Luonnossa retkeillessä voi sattua monenlaista pikkuharmia, joihin apu löytyy läheltä.

Rovaniemeläinen, eläkkeellä oleva agrologi ja luonnontuotetoimialakehittäjä Irja Mäkitalo on tuttu monille oululaisillekin, sillä hän on käynyt Oulu-opistossa pitämässä kursseja luonnonkasveista ja niiden käytöstä. Hänen kokemansa mukaan innostus luonnonlääkintään menee aaltoina. Nyt on menossa buumi.