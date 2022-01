Oulun Ladun puheenjohtaja Sari Iwanoff nauttii varsinkin retkeilemisestä ja vaeltamisesta. Myös talvivaellusta on tullut kokeiltua. Kuva: Laura Seppä

Hymy on herkässä samanhenkisessä seurassa, varsinkin luonnon helmassa. Vaikka ihmisillä ei olisi muutoin yhdistäviä tekijöitä, innostus samanlaisia asioita kohtaan voi johtaa Oulun Ladun puitteissa hyvin herkästi tutustumiseen ja ystävystymiseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Sari Iwanoff kertoo, että porukka osallistuu esimerkiksi ohjattuihin retkeilytapahtumiin. Hän iloitsee siitä, että retkeilytoiminta on lähtenyt yhdistyksessä kantamaan mukavasti. Jäsenet sopivat retkistä keskenään ja kyselevät, haluaako joku lähteä mukaan.

– Siellä tutustutaan ja saadaan mukavia kokemuksia. Ihmiset saavat uusia tuttavia, ja syntyy syvempiäkin ystävyyksiä, Iwanoff toteaa.

Jäsenistöstä löytyy seuraa myös silloin, jos joku on epävarma esimerkiksi siitä, miten johonkin retkipaikalle mennään. Matkaan voi lähteä sellaisen henkilön seurassa, joka on tottunut liikkumaan.

Monipuolista harrastetta

Latu pyrkii nostamaan tietoisuutta vaikkapa jokamiehenoikeuksista ja retkipaikoista. Jäsenistölleen se vuokraa hyvin edullisesti erilaisia välineitä.

– Voi kokeilla vaikkapa, minkälaista on kulkea rinkan kanssa. Tai testata sellaista lajia, joka kiinnostaa, liukulumikenkäilyä tai lumikenkäilyä esimerkiksi. Heti ei tarvitse ostaa omaa välinettä, Iwanoff kertoo.

Sari Iwanoff muistuttaa, että Latu vuokraa jäsenilleen erilaisia varusteita, joiden avulla on helppo kokeilla vaikkapa uutta lajia. Kuva: Laura Seppä

Etenkin pyöräilytoiminta, erityisesti katupyöräily, on Oulun Ladun piirissä vahvaa. Lisäksi on vaikkapa suunnistusta ja innokasta polkujuoksutoimintaa. Rokualla on yhdistyksen maja, jossa ihmiset viettävät paljon aikaa. Ympärillä on mainiot marjastus- ja sienestysmaastot.

Syys-lokakuun vaihteessa valmistui uusi kotalaavu Kaakkurin liikuntamaahan. Talkoovoimin rakennettu paikka on avoimesti kaikkien käytettävissä. Suomen Latu antoi Oulun Ladulle joulukuussa Kuukauden ulkoiluteko -maininnan kotalaavun ansiosta.

– Rakentamassa oli mukana meidän hallituksen jäseniä, alueella asuvia jäseniä ja sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät olleet jäseniä ennestään, Iwanoff toteaa.

Yhdistyksen toimintaa tullaan keskittämään Kaakkurin kotalaavulle. Helmikuussa paikan päällä on tarkoitus järjestää Ulkona kuin lumiukko-tempaus. Lisäksi alueella on hyvät hiihtomahdollisuudet, ja Iwanoffin mukaan polkujuoksutempauksiakin alueelle voisi viedä.

– Alamme rakentaa siitä tukipistettä niille tapahtumille, mihin se soveltuu, hän kertoo.

Oma panos tärkeään asiaan

70-vuotialla yhdistyksellä on takana kasvun vuosi. Sari Iwanoffin mukaan aikaisemmin oli hiljaisempaa.

– Viime vuonna meni tilanteeseen nähden yllättävän hyvin. Olemme tavoittaneet ihmisiä ja saaneet uusia jäseniä. On ollut mukavaa jutella ihmisten kanssa, hän toteaa.

Hän tuli itse Oulun Ladun toimintaan mukaan hallituksen jäseneksi toissa vuonna. Puheenjohtajana hän aloitti viime vuonna.

Iwanoff on työskennellyt aiemmin pitkään päivähoitoalalla. Hän huomasi työssään, kuinka valtavan tasokasta toimintaa Latu tarjoaa, ja varhaiskasvatuksessakin voi sitä hyödyntää monin tavoin.

– Kun kuulin, että Latu tarvitsee uusia ihmisiä hallitukseen, tuntui, että on tärkeää antaa oma panos, Iwanoff sanoo.

Hän pyrkii olemaan mahdollisimman monipuolisesti mukana ladun toiminnassa. Itse hän nauttii varsinkin retkeilemisestä ja vaeltamisesta. Lisäksi hän harrastaa polkujuoksua, hiihtää ja lumikenkäilee. Myös talvivaeltamista on tullut kokeiltua.

– Luonto on tuonut tosi paljon voimaa. Siellä on pystynyt purkamaan asioita. Luonnossa huomaa rauhoittuvansa ja nauttivansa, Iwanoff korostaa.