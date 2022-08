Kaurasadosta odotetaan tänä vuonna 56 prosenttia parempaa kuin vuosi sitten. Yhteensä kauraa arvioidaan kypsyvän 1,23 miljardia kiloa. Arkistokuva. Kuva: Kirsi Junttila/arkisto

Vuoden 2022 viljasadon odotetaan palautuvan normaaliksi viime vuoden katovuoden jälkeen, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke) perjantaina julkaistussa satoarviossaan. Kaikkiaan viljasadon arvioidaan olevan tänä vuonna yhteensä 3,6 miljardia kiloa, eli 38 prosenttia viime vuotta parempi.

Luken arvion mukaan kaurasato on kymmenen vuoden keskimääräistä satoa suurempi, 1,23 miljardia kiloa. Kauran sato on 56 prosenttia viimevuotista satoa parempi. Ruissato on puolestaan jäämässä lähes neljänneksen pienemmäksi ja rukiita on kypsymässä 0,07 miljardia kiloa.

Suurinta viljasatoa odotetaan ohrasta, jota olisi tulossa 1,39 miljardia kiloa, noin kolmanneksen (34 prosenttia) viime vuotta enemmän.

Rypsistä ja rapsista odotetaan yhteensä 58 miljoonan kilon satoa, 41 prosenttia viime vuotta enemmän. Perunan sadon arvioidaan nousevan vain prosentilla viime vuoden tasosta 563 miljoonan kilon sadolla.

Suurinta kasvua satomäärässä odotetaan herneelle, jonka sadosta odotetaan 89 miljoonalla kilolla yli kaksinkertaista viime vuoteen nähden (109 prosenttia enemmän kuin 2021). Härkäpapusadon arvioidaan olevan 22 miljoonaa kiloa, mikä tarkoittaa 83 prosenttia suurempaa satoa kuin vuosi sitten.

Perjantaina julkaistu satoarvio perustuu Suomen peltojen tilanteeseen elokuun 15. päivänä.