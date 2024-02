Reilun kahdeksan hehtaarin Mäntyselkä on Luonnonperintösäätiön ensimmäinen suojelukohde Raahessa. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö on saanut Raahesta lahjaksi metsäkiinteistön, joka rauhoitetaan suojelualueeksi. Reilun kahdeksan hehtaarin Mäntyselkä sijaitsee Raahe–Iisalmi-tien molemmin puolin.

Mäntyselän lahjoitti Luonnonperintösäätiölle eläkkeellä oleva Jyväskylän yliopiston kasvitieteen lehtori Veli Saari. Metsä on osa Pattijoen Jokelankylässä asuneiden Saaren isovanhempien kotitilaa.

– Isäni kuoleman jälkeen 1992 vasta hakattu metsä tuli omistukseeni. Metsänhoitoyhdistyksen ohjeiden mukaan istutin alueen männylle, mutta luontaisesti uudistuneet kuusi ja lehtipuut ovat kuitenkin menestynyt mäntyä paremmin. Luonto ottaa omansa takaisin. Lopulta metsästä tulee sellainen rehevä kuusikko kuin se lapsuudessani olikin, vastikään 80 vuotta täyttänyt Saari kertoo tiedotteessa.

– Alueen hienoimmat kohdat ovat rehevä puronvarsi, jossa kasvaa varttuneempaa kuusikkoa ja harmaaleppiä. Metsästä löytyy myös mukava haavikko muutamine kolopuineen ja tien itäpuolella kohoilee puolisen hehtaaria varttunutta havumetsää, Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen kuvaa aluetta.



– Luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä raitoja alueella tapaa sieltä täältä. Kokonaisuudessaan metsä on vielä nuori, mutta sen luonnonarvot kasvavat nopeasti, Auvinen lisää.

Mäntyselkä on Luonnonperintösäätiön ensimmäinen suojelukohde Raahessa. Mäntyselkää ennen säätiö on suojellut Pohjois-Pohjanmaalta kuusitoista aluetta, ja pohjoisen Suomen aluehankintoja hoitavan Auvisen mukaan lisää on tulossa lähiaikoina.