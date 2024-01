Pohjoisen uusiutuvan energian varoja voi verrata kultakaivokseen. Jos hyödynnämme varoja paikallisten kannalta hyväksyttävästi ja ympäristöä kunnioittaen, riittää hyvinvointia monille. Pohjois-Suomessa mietitään miten varmistamme, että suurimmat voitot eivät valu muualle, ja että Suomen rooliksi ei jää ainoastaan tarjota houkuttelevat alueet ulkoa tuleville investoijille. Miten pääsisimme mukaan hankkeisiin omistajina tai teknologian ja palvelun tarjoajina?

Vihreä siirtymä tarvitsee puhdasta energiaa. Sitä meillä pohjoisessa on mahdollisuus tehdä yli omien tarpeiden. Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) on linjannut, että Suomi pyrkii tuplaamaan sähköntuotantonsa. Merituulen rooli energiantuotannossa on kasvussa ja arvioidaan, että vuosikymmenen vaihtuessa merituulivoimaa on rakenteilla teholtaan useamman ydinvoimalan verran.